Ο καιρός για σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η σημερινή πρόγνωση και ο καιρός τις επόμενες ημέρες από τον Τάσο Αρνιακό στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Ζεστός και με…σκόνη θα είναι ο καιρός μέχρι και το Σάββατο, σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Τάσου Αρνιακού στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, μέχρι και το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, αφού θα πνέουν νοτιάδες έντασης έως και 6 μποφόρ, ευνοώντας και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σήμερα η θερμοκρασία στα κεντρικά και στην Αττική θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί έως του 29 βαθμούς.

Ζέστη θα κάνει και το Σάββατο, οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι του 29-32 βαθμούς.

Την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει πρόσκαιρα, με τους ισχυρούς βοριάδες που θα πνέουν 6 -7 τοπικά ακόμα και 8 μποφόρ, να ρίχνουν τη θερμοκρασία στα βόρεια ακόμα και στους 23 βαθμούς, μέγιστη.

Στα κεντρικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24-25 βαθμούς και στα βόρεια ορεινά αναμένονται και βροχές.

Από τη Δευτέρα προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, που θα επιστρέψει στους 26-27 βαθμούς.

