Μητσοτάκης για ζώα συντροφιάς: η προστασία τους είναι θέμα πολιτισμού (βίντεο)

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ζώα που τέθηκε σε διαβούλευση.

«Είναι καιρός η Ελλάδα να κάνει γενναία βήματα μπροστά στην προστασία των μικρών μας φίλων» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter και στο Facebook.

Οι αναρτήσεις του συνοδεύονται από σχετικό βίντεο, για το νομοσχέδιο σχετικά με την προστασία και τη φροντίδα ζώων συντροφιάς που τέθηκε σε διαβούλευση. «Η προστασία των ζώων είναι θέμα πολιτισμού και μας αφορά όλους» τονίζει.

Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμα ότι, μεταξύ άλλων, στόχοι του νέου νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς είναι: «Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, ενίσχυση της υιοθεσίας, προστασία από κακοποίηση, διασφάλιση της ευζωίας τους. Αυτοί είναι μερικοί από τους πολλούς στόχους του νέου ν/σ για τα ζώα συντροφιάς».

