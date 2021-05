Οικονομία

Ενδιάμεσες εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα διαρκέσουν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Οι υποχρεώσεις των εμπόρων και η αμοιβή του προσωπικού.

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου, λόγω της αργίας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, ξεκίνησαν από την Τετάρτη 5 Μαΐου και θα λήξουν το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 ενώ, προαιρετικά, ανοικτά μπορούν να είναι τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο, την Κυριακή 9 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα λειτουργίας την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 έχουν επίσης τα κομμωτήρια και οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ).

Η Κυριακή, 9 Μαΐου είναι ουσιαστικά η πρώτη Κυριακή των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων που μπορούν να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, καθώς ημερολογιακά η πρώτη Κυριακή ήταν η Κυριακή του Πάσχα.

Ο εμπορικός κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες από αυτή την εκπτωτική περίοδο και τα καταστήματα διαφημίζουν μεγάλες εκπτώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και το 70%.

Οι εμπορικοί σύλλογοι με ανακοινώσεις τους υπενθυμίζουν, ότι κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας μειωμένης τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους. Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Οι καταστηματάρχες σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή 9 Μαΐου, η νομοθεσία προβλέπει ότι: Αν η εργασία του προσωπικού κατά την Κυριακή περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πού κάνει δωρεάν rapid test σήμερα ο ΕΟΔΥ

Δερμιτζάκης στον ΑΝΤ1: δεν αποτελεί λύση η άρση της πατέντας των εμβολίων (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην Αριστοτέλους (βίντεο)