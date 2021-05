Οικονομία

Σταμπουλίδης: click away και click inside τέλος στις 14 Μαΐου

Για τα sms και τα μέτρα του lockdown στα καταστήματα μίλησε ο ΓΓ Εμπορίου.

Για «καλή γενική εικόνα στην εστίαση» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως είπε, σήμερα το πρωί, σε σύνολο 7.000 ελέγχων διαπιστώθηκαν 205 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τη χρήση μάσκας κυρίως από πελάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Μιλώντας, πάντως, για τα μέτρα του lockdown, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε πως στις 14 Μαΐου τελειώνουν τα click away και click inside. «Δεν θα υπάρχει αυτή η διαδικασία στις 15» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί για τον αριθμό των πελατών θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό ακόμα.

Όπως εξήγησε, συνολικά θα επανεξαταστούν τα SMS, ενώ αναφορικά με το τρίωρο που έχουν στη διάθεση τους οι καταναλωτές δεν έχει ληφθεί προς το παρόν κάποια απόφαση.

