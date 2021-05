Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Βοτανικός και τα στέκια του

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος περιπλανιέται στην περιοχή, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, ενώ μας ετοιμάζει και δύο ξεχωριστές συνταγές.

Την Κυριακή 9 Μαΐου στις 14:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στον Βοτανικό, μια γειτονιά ανερχόμενη, μια συνοικία που ελκύει νέους εναλλακτικούς θαμώνες αλλά και πιστούς οπαδούς παραδοσιακών μαγαζιών που έχουν μακρά ιστορία.

Πρώτη στάση του Δημήτρη, το «Betty’s Bread», ένα πρατήριο άρτου που έχει ταράξει τα νερά στην εστίαση.

Δεύτερη στάση, ο «Θεσσαλός». Πίσω του κρύβεται ο Αλέξης, ένας Θεσσαλός που ξέρει από καλό τσίπουρο. Δημιούργησε στον Βοτανικό το θρυλικό πλέον στέκι για αυθεντικό τσίπουρο, μερακλίδικο μεζέ και καλή μουσική.

Στον Βοτανικό φυσικά όλοι περιμένουμε να βρούμε ένα καλό παραδοσιακό οινομαγειρείο. Γι’ αυτό και ο Δημήτρης πηγαίνει στον «Λελούδα». Ο «Λελούδας» βρίσκεται στην περιοχή του Ελαιώνα από το 1928 με έμφαση στο κρασί. Το κλασικό κουτούκι καταφέρνει να αφήνει το στίγμα του σχεδόν 100 χρόνια τώρα στην γειτονιά.

Ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του και φτιάχνει δύο συνταγές: κουνέλι ψητό με σάλτσα μπύρας και μουστάρδας, και γεμιστές πιπεριές με σάλτσα αβοκάντο.

