Παράξενα

“Πρωινοί Τύποι”: παιδιά “επιτέθηκαν” σε ρεπόρτερ παίζοντας… “νεροπόλεμο” (βίντεο)

Τρυφερά στιγμιότυπα από το… ξάφνιασμά του ρεπόρτερ Νίκου Τσιλιπουνιδάκη σε ζωντανή σύνδεση από την πλαζ του Αλίμου.

Ρεπορτάζ σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, από την πλαζ του Αλίμου, που από το πρωί σήμερα άνοιξε για τους λουόμενους, έκανε ο ρεπόρτερ Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, όταν δέχθηκε «επίθεση» από πιτσιρίκια, που απολάμβαναν το παιχνίδι με την θάλασσα, παίζοντας νεροπόλεμο…..

Ανυποψίαστος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, την ώρα της μετάδοσης, δέχθηκε «πισώπλατα» την πρώτη βολή, που μετά το ξάφνιασμα προκάλεσε γέλια και θυμηδία.

Ο συμπαθής μπόμπιρας «χτύπησε ξανά», ενώ μιλούσε στον «αέρα» της εκπομπής ο Δήμαρχος Αλίμου.

Σε ότι αφορά την λειτουργία της πλαζ, ο κ. Κονδύλης είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας για προσωπικό και λουόμενους, ενώ εξήγησε ότι δεν θα υπάρχει μετάδοση μουσικής από τα μεγάφωνα της πλαζ, σε εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από την Κυβέρνηση.