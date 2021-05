Πολιτική

Μητσοτάκης: ανάκαμψη με περισσότερες και καλύτερες δουλειές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη ημέρα εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά την άφιξή του.

Περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η οικονομική ανάκαμψη μετά την περιπέτεια της πανδημίας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η ανάκαμψη θα πρέπει να θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα.

«Η Ελλάδα υποστήριξε, από την πρώτη στιγμή, την πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας να θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα την κοινωνική ατζέντα της Ευρώπης. Προκειμένου, όμως, να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του κοινωνικού πυλώνα οφείλει η Ευρώπη στο σύνολό της να επανέλθει σε γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης. Και για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε πια στη διάθεσή μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το όποιο εκτιμώ ότι θα εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουνίου» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Η ανάκαμψη, όμως, η οποία θα ακολουθήσει την περιπέτεια της πανδημίας, πρέπει να είναι μία ανάκαμψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά: με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μία ανάκαμψη η οποία θα θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα. Και σε αυτή την προσπάθεια οικοδόμησης μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Κατά τη πρώτη ημέρα των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Πόρτο της Πορτογαλίας ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις αλλαγές που επιφέρει υπέρ των δικαιωμάτων του εργαζομένου το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τα εργασιακά, στην ανάγκη της συντομότερης δυνατής υιοθέτησης του πράσινου πιστοποιητικού καθώς και στην αντίστοιχη της απελευθέρωσης των πατεντών των εμβολίων.