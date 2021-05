Κοινωνία

Σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα - Τι ισχύει για τα self tests

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Eπιστρέφουν τη Δευτέρα στο σχολείο οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων όλης της χώρας. Η διαδικασία των self tests και τα μέτρα για τους μαθητές.

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουν στο σχολείο οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων όλης της χώρας, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ σήμερα. Επίσης, θα λειτουργήσουν κανονικά τα ολοήμερα σχολεία, καθώς και όλων των τύπων τα λύκεια. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να προσέρχονται στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test).

«Αύριο είναι το επόμενο βήμα για την επαναφορά στην πραγματικότητα. Αύριο ξεκινάμε εκ νέου με δύο πρόσθετα «εργαλεία»: το κομμάτι των εμβολιασμών και τα self test, που από αύριο το πρωί αξιοποιείται και σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια», είπε η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», αναφερόμενη στην επαναφορά της εκ δια ζώσης λειτουργία νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το πρωί της Δευτέρας.

Η διαδικασία των self tests

Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ (self test) κορονοϊού διενεργείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Τα self tests διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία μαζί με ενημερωτικό υλικό, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον Προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. 'Αρα, το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Το αποτέλεσμα του self-test δηλώνεται μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Αν το τεστ είναι αρνητικό θα εκδίδεται η σχολική κάρτα για τους μαθητές και η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό. Εάν το self-test είναι θετικό, θα πρέπει να κάνουν επαναληπτικό τεστ και εάν και αυτό βγει θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Για τους μαθητές που θα έχουν θετικό επιβεβαιωτικό τεστ, προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν: Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική. Εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν, ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή που μένουν στο ίδιο σπίτι με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα, εφόσον το επιθυμούν.

Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και άλλα μέτρα

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επισημαίνει, ότι «η χρήση του self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.».

Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο, «οι σχολικές μονάδες έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών στις παρούσες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία, οδηγίες για τη διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία».

Υπενθυμίζεται, ότι το σχολικό έτος θα παραταθεί ως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά και έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου για τα γυμνάσια και λύκεια, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δε θα διεξαχθούν ούτε φέτος. Στις 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.

Επαναλειτουργούν δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων - κέντρα ξένων γλωσσών

Από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών. Επίσης, από τη Δευτέρα μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων-εφήβων-νέων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.

Σημειώνεται, ότι από την επόμενη Δευτέρα, 17 Μαΐου, ξαναρχίζουν οι πρακτικές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και η λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιορτή της Μητέρας: η ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Κινέζικος πύραυλος: που έπεσαν τα απομεινάρια της “Μεγάλης Πορείας”

Ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: έντονη ανησυχία του ΠΟΥ