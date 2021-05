Life

“Η Φάρμα”: Αποχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου (βίντεο)

Ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα μονομαχίας και αποχώρησε από την «Φάρμα». Δείτε όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο του Σαββάτου.

Την πόρτα της εξόδου από τη "Φάρμα" πέρασε χθες ο Στράτος Τζώρτζογλου ύστερα από σκληρή μάχη που καθήλωσε τους τηλεθεατές.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Κωνσταντίνος Μακρής κλήθηκαν να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1 μέσα από μια σκληρή μονομαχία πέντε γύρων.

Ωστόσο, ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα μονομαχίας και αποχώρησε από την "Φάρμα".

«Πρέπει να πιστεύουμε στα θαύματα για να γίνονται θαύματα» είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου αποχαιρετώντας τη "Φάρμα"!

Δείτε όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο του Σαββάτου:

