Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: είναι σαν να πέφτουν καθημερινά δύο λεωφορεία στον γκρεμό και να χάνονται οι επιβάτες (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΠΙΣ για τον κορονοϊό, τους εμβολιασμούς και τις μεταλλάξεις.

Μέσα Ιουλίου αναμένεται να φθάσουμε στον απαιτούμενο αριθμό εμβολιασμένων πολιτών για να πάρει “ανάσα” η χώρα.

Αυτό εκτίμησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή 1.250.000 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” σημείωσε χαρακτηριστικά ότι καθημερινά είναι σαν να πέφτουν δύο λεωφορεία στον γκρεμό και να χάνονται οι επιβάτες! “Ασχολούμαστε με δευτερεύοντα θέματα όταν δίπλα μας εξελίσσεται μια τραγωδία” είπε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Όσον αφορά στις μεταλλάξεις είπε ότι προς το παρόν τα εμβόλια τις καλύπτουν όλες αλλά στο μέλλον θα χρειαστεί να προσαρμοστούν τα εμβόλια για να καλύπτονται.

Εκτίμησε δε ότι ο κορονοϊός θα γίνει όπως η γρίπη και θα αντιμετωπίζεται με φάρμακα και εμβόλια.

