Κοινωνία

Κορονοϊός: Ηγουμένη πέθανε στην ΜΕΘ

Η άτυχη μοναχή έδωσε μάχη, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια.

Πάλεψε, αρχικά στην κλινική Covid και στη συνέχεια, από τη Μεγάλη Τετάρτη, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας.

Όμως, η 65χρονη ηγουμένη της Μονής Γοργοϋπηκόου, που είχε νοσήσει από κορονοϊό, παρά την προσπάθεια των γιατρών και των νοσηλευτών η 65χρονη ηγουμένη, έφυγε από τη ζωή.

Επρόκειτο για τον 9ο θάνατο από κορονοϊό μέσα στον Μάιο στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ αργότερα το Σάββατο εξέπνευσε ακόμη ένας συμπολίτης μας, ένας 81χρονος, που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στη ΜΕΘ διασωληνωμένος επί έναν μήνα, από τις 7 Απριλίου, δυστυχώς όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Πηγή: tvstar.gr