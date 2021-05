Πολιτική

Αβραμόπουλος: ο Μητσοτάκης ακολουθεί πολιτική σύνεσης και ευθύνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την πανδημία.

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στρέφεται προς τα μέσα, σχολίασε ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε συνέντευξή του στον Σκάι και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει στην ίδια γραμμή.

«Η δικιά μας πολιτική είναι ξεκάθαρη» σημείωσε εξηγώντας πως παρά τις μεγάλες δυσκολίες ο μόνος δρόμος επίλυσης των διαφορών είναι ο διάλογος. «Ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί μια πολιτική σύνεσης και ευθύνης, προασπίζοντας τα εθνικά μας συμφέροντα και εκπέμποντας μηνύματα στην άλλη πλευρά», συνέχισε και εκτίμησε πως μια συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν θα λειτουργήσει καταλυτικά.

Αναφερόμενος στην πανδημία και την επιστροφή στην κανονικότητα τόνισε πως «κάτι αισιόδοξο διαφαίνεται στον ορίζοντα» και συμπλήρωσε πως για ακόμα μια φορά δοκιμάζεται το μέλλον της Ευρώπης.

Εκτίμησε πως η συνάντηση στο Πόρτο ήταν κατώτερη των περιστάσεων σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει υπάρξει πρωτοπόρος.

«Η Ευρώπη είναι η πρώτη Περιφέρεια στον κόσμο που παράγει εμβόλια», είπε και επεσήμανε τη σημασία να ενισχυθούν οι τρίτες χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναστολές συμβάσεων Απριλίου: πότε πληρώνονται οι αποζημιώσεις

Φωτιά στην Καστοριά