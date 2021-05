Οικονομία

“Γέφυρα 2”: Παράταση για τις αιτήσεις

Τι προβλέπει το πρόγραμμα στήριξης και ποιους αφορά. Σε ποιο ποσό έφτασε η συνολική επιδότηση στο τέλος Απριλίου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Τα 119,6 εκατ. ευρώ έφθασε, στο τέλος Απριλίου, η συνολική επιδότηση από το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1».

Η κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019, αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε ένα μήνα – από τις 5 Απριλίου, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέχρι χθες, 9 Μαΐου – υποβλήθηκαν συνολικά 31.495 αιτήσεις, σημειώνει η ανακοίνωση. Εξ αυτών, 17.920 είναι αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 9.636 από ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 3.325 από μικρές επιχειρήσεις και 614 από μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», έχουν ήδη επιδοτηθεί 118.841 δάνεια τα οποία αντιστοιχούν σε 75.370 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί να ανέρχεται στα 119,6 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 6 φάσεις πληρωμών, από τον Νοέμβριο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021.

Με την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2», η κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.

