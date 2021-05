Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια - Απρίλιος: προκαταβολή στους ιδιοκτήτες

Τι αναφέρει το Υπ. Οικονομικών για την προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών.

Όπως αναφέρει το Υπ. Οικονομικών, «συνεχίζεται το ευνοϊκό μέτρο που προβλέπει την προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών, και για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, ώστε η καταβολή από το Δημόσιο να πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν για τις μισθώσεις αυτές, Δήλωση COVID για τον μήνα Μάρτιο 2021 στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευνοϊκό αυτό μέτρο:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο.

Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι στηρίζει έμπρακτα όλους όσους πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας».

