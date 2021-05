Οικονομία

Σταϊκούρας: 3 δις ευρώ στην οικονομία το επόμενο διάστημα

Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας για το προσεχές διάστημα εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ποσά ύψους 3 δισ. ευρώ θα δοθούν το επόμενο διάστημα στην οικονομία για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός περιέγραψε τις δράσεις που θα αναπτυχθούν και που έχουν ως εξής:

Μάιο και Ιούνιο θα ολοκληρωθεί η « επιστρεπτέα προκαταβολή 7» , από την οποία απομένουν ενισχύσεις περίπου 200 εκατ. ευρώ.

, από την οποία απομένουν ενισχύσεις περίπου 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «Γέφυρα ΙΙ», συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, για το οποίο δόθηκε παράταση έως το τέλος Μαΐου.

Η ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα δοθεί έως το τέλος του μηνός και μέσω της οποίας θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ σε περίπου 100.000 επιχειρήσεις.

Η επιδότηση μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων. Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το β' στάδιο θα αρχίσει τον Ιούνιο, ώστε το πρόγραμμα να αρχίσει να υλοποιείται από τον Ιούλιο. Το κράτος θα καλύψει έως το τέλος του έτους τμήμα των πάγιων δαπανών αφού αφαιρεθούν οι ενισχύσεις που έχουν ήδη δοθεί. Θα δίδεται ένα πιστωτικό για να καλύπτονται οφειλές σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού και το πρόγραμμα «ΣΥΝ- Εργασία» για τους εργαζόμενους.

Τα προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης για παιδότοπους, γυμναστήρια κ.ά.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης, ότι η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα μειωμένα ενοίκια θα γίνει για τον Απρίλιο με προκαταβολή, όπως και τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, τα δημοσιονομικά μέτρα και τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ για τη διετία 2020- 2021 (24 δισ. ευρώ το 2020 και 15,5 δισ. ευρώ εφέτος) και χρηματοδοτούνται κυρίως από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων και ομολόγων. Δήλωσε ότι το έλλειμμα και το χρέος θα είναι υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, ωστόσο η υπέρβαση αυτή θα καλυφθεί όσο επανέρχεται σταδιακά η κανονικότητα (βελτίωση εσόδων, σταδιακό περιορισμό των μέτρων στήριξης, πολλή καλύτερη εικόνα στον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης και αυξημένες ιδιωτικές καταθέσεις κατά 21- 22 δισ. ευρώ). «Η κάλυψη θα είναι από την ανάπτυξη και όχι από μέτρα λιτότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός προέβλεψε δημοσιονομική σταθερότητα από το 2022, ενώ από τα μέσα της συγκεκριμένης χρονιάς θα έχουν καλυφθεί πλήρως τα προβλήματα του 2020, ενώ παράλληλα θα έχει υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των προεκλογικών εξαγγελιών για μειώσεις φόρων και εισφορών. Είπε μάλιστα ότι είναι «ρεαλιστικά αισιόδοξος» για αυτό, βάσει και των πρόδρομων δεικτών της οικονομίας (αύξηση για 4ο συνεχόμενο μήνα της βιομηχανικής παραγωγής, άνοδο στις κατασκευές, τουριστικά έσοδα, καταθέσεις και Ταμείο Ανάκαμψης).

