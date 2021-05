Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown χωρίς sms και κυκλοφορία μέχρι τα μεσάνυχτα

Στο Μαξίμου μελετούν το τελικό σχέδιο για τα sms, τις υπερτοπικές μετακινήσεις και την ώρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Την άρση και άλλων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Την Τετάρτη φαίνεται ότι θα πάρει επάνω της τις αποφάσεις για τα sms, τις υπερτοπικές μετακινήσεις και το ωράριο κυκλοφορίας.

Οι αποφάσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή και όλα δείχνουν πως έχουν καταλήξει σε κατάργηση των sms στο 13033 και στο 13032, καθώς η φιλοσοφία αυτών των μηνυμάτων πια δεν συνάδει με την σημερινή κατάσταση. Όταν όλα είναι ανοικτά, προς τι το μήνυμα για κατ' εξαίρεση έξοδο από το σπίτι;

Η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πρώτη φάση, για μια-δυο εβδομάδες, θα πάει τα μεσάνυχτα και θα πάψουν οι απαγορεύσεις για έξοδο από το νομό.

Το τελευταίο σενάριο πάνω στο τραπέζι μιλά για πλήρη απελευθέρωση της μετακίνησης. Τα self test εξετάζεται να παίξουν ένα ρόλο, να είναι ένα φίλτρο. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνονται self test πριν την είσοδο σε πλοίο, αλλά επειδή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος για κάτι τέτοιο, ακόμα βρίσκεται υπό συζήτηση.