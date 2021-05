Κοινωνία

Επίθεση στην Βουλιαγμένης: ο οδηγός λεωφορείου μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την αναίτια επίθεση και τον ξυλοδαρμό του από ομάδα νεαρών, οι οποίοι τον έκλεψαν κιόλας, επειδή “πήγαινε αργά”.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τον χτύπησαν στο σώμα και στο κεφάλι. Του πήραν τα χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο, γιατί εκνευρίστηκαν επειδή ο Κώστας Σωτηρόπουλος έκανε τη δουλειά του, ώστε να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβάτες στον προορισμό τους.

Το λεωφορείο της γραμμής 171 που εκτελούσε το δρομολόγιο Βάρκιζα – Ελληνικό, έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το σταθμό του μετρό. Οι περισσότεροι επιβάτες κατέβηκαν, όμως οι νεαροί είχαν άλλα σχέδια. Δύο μπήκαν μπροστά από το όχημα και τουλάχιστον τέσσερα άτομα επιτέθηκαν στον οδηγό και σε έναν συνάδελφό του.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και από το σταθμό του μετρό, ώστε να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες. Ο Κώστας Σωτηρόπουλος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ θα εξεταστεί από γιατρό και τις επόμενες ημέρες από ιατρό, πριν επιστρέψει στην δουλειά του.

Όπως είπε ο Κώστας Σωτηρόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι νεαροί φώναζαν και έβριζαν τα Θεία, επειδή σταματούσε στις στάσεις! Όπως περιγράφει, ξυλοκόπησαν τον ίδιο και τον συνάδελφο του, ενώ ακόμη του έκλεψαν το κινητό και το τσαντάκι του, που είχε, όπως ανέφερε, τα προσωπικά του έγγραφα και 400 ευρώ που του είχαν απομείνει από τον μισθό των 700 ευρώ που παίρνει.

