Πολιτική

Τσίπρας: Να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίκαιρη ερώτηση απευθύνει στον πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.

Nα μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια γιατί θα αφήσουν εκτός ΑΕΙ 20.000 έως 30.000 υποψηφίους, ζητάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, με επίκαιρη ερώτηση που απευθύνει στον πρωθυπουργό.

«Η κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό του αριθμού των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια αναμφίβολα θα επιφέρει σημαντική αύξηση της πελατείας των ιδιωτικών κολλεγίων, για όσους μπορούν να ανταποκριθούν στα δίδακτρα, αλλά ταυτόχρονα και ραγδαία αύξηση των μορφωτικών ανισοτήτων», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι με τη θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής αναμένεται ότι φέτος θα μείνουν εκτός ΑΕΙ 20.000 έως 30.000 υποψήφιοι σε σχέση με τη περυσινή χρονιά, καθώς και ότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες κενές θέσεις σε περιφερειακά ΑΕΙ, τα οποία αναμένεται να βρεθούν σε διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο.

«Το χειρότερο όλων, όμως, είναι ότι αυτή η αλλαγή που θα οδηγήσει πολλές χιλιάδες οικογένειες σε δυσχερή θέση γίνεται σε μια χρονιά ιδιαίτερα επιβαρυμένη τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τις οικογένειές τους», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας πως «τα παιδιά της φετινής Γ' Λυκείου τα τελευταία δύο χρόνια έχουν στερηθεί, εξ αιτίας της πανδημίας, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τους καθηγητές τους, τους φίλους τους, τη διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο τους, την εφηβεία τους. Και καλούνται φέτος να δώσουν εξετάσεις, έτσι κι αλλιώς, σε ένα εντελώς στρεσογόνο περιβάλλον».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, τον κατηγορεί ότι η σπουδή που επέδειξε να αλλάξει τους όρους εισαγωγής εν μέσω πανδημίας είναι απαράδεκτη και αποκαλύπτει την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης για τη νέα γενιά. «Η σπουδή σας, λοιπόν, κύριε πρωθυπουργέ να αλλάξετε εν μέσω της πανδημίας τους όρους εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο το βάρος που αισθάνονται στις πλάτες τους οι μαθητές-υποψήφιοι και δυσχεραίνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους, είναι απαράδεκτη και αποδεικνύει την εγκληματική σας αδιαφορία για τη νέα γενιά του τόπου μας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Μπροστά στα πιθανά κέρδη κάποιων ιδιωτών, εν προκειμένω στο χώρον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν διστάζετε να θυσιάσετε το χαμόγελο τουλάχιστον 25.000 υποψηφίων, που θα ήταν επιτυχόντες αν εσείς δεν αλλάζατε εφέτος τους όρους εισαγωγής.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις προφανείς πολιτικές μας διαφωνίες για την ουσία της εκπαιδευτικής σας πολιτικής και με δεδομένο ότι η φετινή εκπαιδευτική χρονιά διεξήχθη σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για τους μαθητές-υποψήφιους στις πανελλαδικές εξετάσεις και για τις οικογένειές τους, ερωτάται ο κ. πρωθυπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή των αλλαγών στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ειδικότερα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, προκειμένου να μη μειωθεί ο αριθμός των επιτυχόντων;».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο μωρό και τον άνδρα της

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο - Ζημιές και σε διπλανά ΙΧ

Self test – Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: Θα διερευνηθεί αν πρόκειται για λάθος παρτίδα