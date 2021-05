Κοινωνία

“Μαϊμού” αστυνομικός εξαπατούσε κόσμο -Έκλεινε ραντεβού πίσω από τη ΓΑΔΑ

Απίστευτη είναι η ιστορία ενός 42χρονου απατεώνα που παρίστανε τον αστυνομικό της Δίωξης Ναρκωτικών προσέγγιζε τα θύματα του δήθεν ότι μπορούσε να τους πουλήσει κατασχεμένα οχήματα από τον ΟΔΔΥ και αφού τα «δάγκωνε» εξαφανιζόταν.

Μάλιστα, ο θρασύτατος απατεώνας για να γίνεται πιο πιστευτός στους «πελάτες» του, έκλεινε ραντεβού σε καφέ γνωστής αλυσίδας πίσω από το κτήριο της ΓΑΔΑ και μόλις τα λεφτά άλλαζαν χέρια και τσέπωνε τα μετρητά, τους ζητούσε να περιμένουν για λίγο μέχρι να πεταχτεί στο γραφείο του στην Ασφάλεια να τους φέρει τα κλειδιά και γινόταν καπνός.

Η Ασφάλεια Εξαρχείων μετά την καταγγελία του τελευταίου θύματος του «μαϊμού αστυνομικού» και ενδελεχή έρευνα κατάφερε να τον ταυτοποιήσει με αποτέλεσμα να στείλει στον εισαγγελέα τον φάκελο της «δεμένης» υπόθεσης χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί. Ο 42χρονος κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 175,386 Π.Κ «Αντιποίηση αρχής και απάτη από δράστη επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, δρώντα κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια» ενώ μέχρι στιγμής έχουν προκύψει 13 περιπτώσεις απάτης με το ίδιο modus operandi.

«Πετάγομαι στη ΓΑΔΑ και επιστρέφω…»

Όταν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 9ης Απριλίου, ένας 23χρονος άνδρας πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Εξαρχείων και κατήγγειλε την περιπέτεια που είχε από έναν «συνάδελφο» τους και μάλιστα όπως τους είπε από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, οι έμπειροι αξιωματικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το θύμα, κατέθεσε ότι ο «αστυνομικός» με το μικρό όνομα Μιχάλης που έχει γραφείο στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη λεωφόρο Αλέξάνδρας, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω της αδερφής του η οποία εργάζεται σε καφέ της περιοχής του Χολαργού στην οποία ο «αστυνομικός» σύχναζε ως πελάτης, του είπε ότι μπορεί να μεσολαβήσει για αγοράσει σε χαμηλή τιμή ένα αυτοκίνητο από τον ΟΔΔΥ.



«Ο Μιχάλης, προφασιζόμενος ότι είναι αστυνομικός και υπηρετεί στη Δίωξη Ναρκωτικών, με έδρα το κτήριο της ΓΑΔΑ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, την 9-4-2021 και περί ώρα 07:50 συναντήθηκε με τον ανωτέρω μηνυτή στην οδό Δημητσάνας έξωθι του καταστήματος Γρηγόρης όπισθεν του κτηρίου της ΓΑΔΑ και με το πρόσχημα ότι μπορεί νομότυπα να του πουλήσει κατασχεθέν από την υπηρεσία του αυτοκίνητο πριν αυτό παραδοθεί στον ΟΔΔΥ κατάφερε να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ και εν συνεχεία να εξαφανιστεί λέγοντας ότι μεταβαίνει στα γραφεία της υπηρεσίας για να τακτοποιήσει τα γραφειοκρατικά της μεταβίβασης» αναφέρει το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία. Έτσι, όταν ο 22χρονος είδε ότι περνούσε η ώρα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μαζί με τα χαρτιά δεν έρχονταν και ο «αστυνομικός» που είχε πεταχτεί στο γραφείο του στη ΓΑΔΑ ήταν άφαντος, πήγε στο Τμήμα Εξαρχείων.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Εξαρχείων, έπιασαν αμέσως δουλειά και μέσα από «πηγές» και δίκτυα προσώπων κατάφεραν πολύ γρήγορα να ταυτοποιήσουν τον «μαϊμού» αστυνομικό και να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Όπως αναφέρει το διαβιβαστικό «Από την έρευνα που κάναμε στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας μας, διαπιστώσαμε ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος έχει κατηγορηθεί και άλλες φορές γιατί δρα κατά σύστημα με πανομοιότυπο τρόπο παρουσιαζόμενος δηλαδή ως αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών και καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να εξαπατά πολίτες αποσπώντας χρηματικά ποσά».



Μάλιστα, όπως φαίνεται ο απατεώνας έχει «δαγκώσει» κόσμο όχι μόνο από την Αθήνα καθώς ανάμεσα στις 13 περιπτώσεις υπάρχουν θύματα και από την επαρχία όπως η περίπτωση δύο γυναικών που στις 16 Απριλίου κατέθεσαν μήνυση στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

