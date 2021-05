Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Τα πρώτα λόγια του συζύγου

Δίπλα στην κούνια του μωρού της βρισκόταν η άτυχη γυναίκα που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε.

Τρεις ήταν οι δράστες που εισέβαλαν τα ξημερώματα στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά και δολοφόνησαν 20χρονη γυναίκα -η οποία ήταν δίπλα στην κούνια του ενός έτους μωρού της- και κρέμασαν τον σκύλο της οικογένειας, σύμφωνα με όσα μπόρεσε να πει σοκαρισμένος σε αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο 32χρονος σύζυγος του θύματος.

Ο τελευταίος, που είναι πιλότος, εντοπίστηκε δεμένος χειροπόδαρα σε μια καρέκλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από αστυνομικές πηγές, η εκτίμηση της ΕΛΑΣ είναι ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου, ενώ η άτυχη γυναίκα πιθανότατα στραγγαλίστηκε.

Οι κακοποιοί, που εισέβαλαν στο σπίτι λίγο μετά τις 04:00, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει έως τώρα στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ, βασάνισαν την άτυχη γυναίκα, η οποία έχει βρετανική καταγωγή, προκειμένου να τους αποκαλύψει που υπάρχουν χρήματα ή κοσμήματα, ενώ προηγουμένως έδεσαν τον σύζυγό της.

Ο τελευταίος κατάφερε σε κάποια στιγμή -αφότου έφυγαν οι κακοποιοί και ενώ είχαν αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της οικογένειας- να ειδοποιήσει την Αστυνομία με το τηλέφωνό του. Σημειώνεται ότι το μωρό της οικογένειας είναι καλά στην υγεία του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

