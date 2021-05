Life

Eurovision - Στεφανία Λυμπεράκη: Το παρασκήνιο της πρώτης πρόβας (βίντεο)

Αποκλειστικά οι πρώτες δηλώσεις της Στεφανίας Λυμπεράκη μετά την πρόβα της στο Ρότερνταμ στο "Πρωινό".

Ντυμένη σε μωβ αποχρώσεις η 19χρονη εκπρόσωπος μας στον 65ο Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision Στεφανία Λυμπερακάκη ανέβηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο stage της Ahoy Arena του Ρότερνταμ της Ολλανδίας και πραγματοποίησε την πρώτη της πρόβα ερμηνεύοντας το «Last Dance»

Ο Γιάννης Αργυρίου, μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρόβες τα προγνωστικά και όλο το παρασκήνιο της ελληνικής συμμετοχής στην Eurovision.

