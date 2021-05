Κόσμος

Σλοβακία: νεκρό νεογέννητο σε δυστύχημα με ασανσέρ (εικόνες)

Τραγωδία με θύμα ένα μωρό που έχασε τη ζωή του σε ασανσέρ στην Μπρατισλάβα.

Ένα μωράκι μόλις τριών εβδομάδων πέθανε και η μητέρα του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού παγιδεύτηκαν σε ασανσέρ, στη Σλοβακία, την περασμένη Κυριακή.

Η γυναίκα με το νεογέννητο βρίσκονταν μέσα στο ασανσέρ όταν αυτό έπεσε με την πόρτα του ανοιχτή.

Πρόκειται για κτήριο του 1930, στην Μπρατισλάβα, το οποίο ανήκει στην Ευαγγελική Εκκλησία και το ασανσέρ ήταν εκεί από την αρχή. Ο πάστορας, μάλιστα, έδωσε στις Αρχές το βιβλίο του, όπου φαίνεται ότι το ασανσέρ είχε συντηρηθεί σε διάστημα λιγότερο των τριών μηνών. Το προκαθορισμένο διάστημα για τη συντήρησή του είναι τρεις μήνες.

Ειδικοί ανέλαβαν την υπόθεση για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος.

