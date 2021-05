Αθλητικά

Euro 2020: ο Λαπόρτ διάλεξε... Ισπανία

Κίνηση… ματ από τον Λουίς Ενρίκε, που κατάφερε να εντάξει στο δυναμικό της Εθνικής Ισπανίας, τον αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι που έχει και τη γαλλική υπηκοότητα.

Ίσως μία από τις πιο έξυπνες κινήσεις που θα μπορούσε έκανε ο Λουίς Ενρίκε προκειμένου να δυναμώσει ακόμη περισσότερο την (ήδη πανίσχυρη) ομάδα του και συγκεκριμένα την άμυνά του ενόψει του επερχόμενου Euro.

Ο Ισπανός τεχνικός ζήτησε προ μερικών εβδομάδων από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ερευνήσει, πρώτον, το κατά πόσο δύναται ο Εμερίκ Λαπόρτ να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική Ισπανίας αλλά επίσης και το αν υπάρχει θετική προδιάθεση από πλευράς του 26χρονου αμυντικού σε ό,τι αφορά αυτό.

Τα νέα υπήρξαν χαρμόσυνα και στις δύο περιπτώσεις, καθώς αφ' ενός ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι απάντησε θετικά στην πρόταση των Ισπανών αφ' ετέρου η FIFA έδωσε και επίσημα την άδεια για την έναρξη της διαδικασίας της προσθήκης του Λαπόρτ στο ισπανικό ρόστερ.

Στο σημείο αυτό ν' αναφερθεί πως ο Λαπόρτ, που διαθέτει αμφότερες την ισπανική και τη γαλλική υπηκοότητα, δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με την εθνική ανδρών της Γαλλίας, αλλά μόνο με τις μικρές της εθνικές και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας.

Το μόνο που μένει, πλέον, είναι να δούμε τον Λαπόρτ να βγάζει ασπροπρόσωπο τον Λουίς Ενρίκε για την επιλογή του και μέσα στο γήπεδο, καθώς σε περίπτωση που ο Σέρχιο Ράμος δεν καταφέρει να ξεπεράσει εγκαίρως τον τραυματισμό του, το βάρος της ηγεσία των ισπανικών μετόπισθεν θα πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ώμους του 26χρονου.

