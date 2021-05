Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” με καλεσμένους… έκπληξη!

Άσοι της μπάλας, “χρυσά” κορίτσια και ένας “κακός” της τηλεόρασης, έρχονται το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EURO 2020», με τους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη.

Η δράση θα συνεχιστεί αυτό το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 13:45. Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού Φεντερίκο Μακέντα θα κινηθεί στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ οι τρεις αδερφές Πλευρίτου, η Μαργαρίτα, η Ελευθερία και η Βασιλική, αποκαλύπτουν πώς οδήγησαν την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης!

Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γαλλία το 2000, Κριστιάν Καρεμπέ, έρχεται την Κυριακή 9 Μαΐου στις 13:45 στον ΑΝΤ1 σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά και για τους πρωταθλητές Ελλάδας! Παράλληλα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο «Μελέτης» από τις Άγριες Μέλισσες, θα μιλήσει για την μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο!

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.

