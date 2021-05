Life

Ρούντι Τζουλιάνι: Ντοκιμαντέρ για τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Ο Ρούντι Τζουλιάνι από "αγαπημένος ηγέτης της 11ης Σεπτεμβρίου έγινε σύμβουλος και επικεφαλής θεωριών συνωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ".

Ένα νέο ντοκιμαντέρ από την MRC Non-Fiction και τη Rolling Stone Films μελετά τη μεταστροφή του πρώην δήμαρχου της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος από αγαπημένος ηγέτης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έγινε σύμβουλος και επικεφαλής θεωριών συνωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ταινία θα βασιστεί στο άρθρο του Σεθ Χετένα του 2020 για το Rolling Stone, «Τι συνέβη στον Δήμαρχο της Αμερικής;» (What Happened to America's Mayor?).

Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσουν ο Ζακ Χάινζερλινγκ, υποψήφιος για Όσκαρ για το «Cutie & The Boxer» και η Γκαμπριέλε Σόντερ δύο φορές βραβευμένη με Emmy.

Η ταινία ακολουθεί την πτωτική πορεία του Τζουλιάνι, οδηγώντας τους θεατές από την καθολική λατρεία με την οποία χαιρετίστηκε η απάντησή του στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, στη μετακίνησή του στα πιο απομακρυσμένα μέρη του πολιτικού φάσματος. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο ρόλος του στην απόπειρα σπίλωσης των Τζο Μπάιντεν και Χάντερ Μπάιντεν που οδήγησε στο σκάνδαλο της Ουκρανίας και στην πρώτη παραπομπή του Τραμπ σε δίκη, έως τη διασπορά αβάσιμων ισχυρισμών για εκλογικές απάτες, οι οποίες βοήθησαν στην υποκίνηση των ταραχών στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου και τη δεύτερη παραπομπή του τέως προέδρου των ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές εάν η ταινία θα παρακάμψει την αξιομνημόνευτη εμφάνισή του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης στο «Borat 2».

Θα ερευνά τι αντιπροσώπευε κάποτε ο Τζουλιάνι για τους περισσότερους Αμερικανούς: έναν άντρα του οποίου η σθεναρή απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 ξεπέρασε την κομματική πολιτική και τον μεταμόρφωσε σε εθνικό ήρωα. Θα δείχνει ακόμη πώς ο άνθρωπος που βαφτίστηκε «Δήμαρχος της Αμερικής» έχασε τη δημοτικότητά του και αμαύρωσε την κάποτε σεβαστή φήμη του.

Σπάνια ένα πρόσωπο στην Αμερική υποβιβάζεται τόσο γρήγορα στα μάτια του κοινού» λέει ο Τζέισον Φάιν, διευθυντής ανάπτυξης περιεχομένου της Rolling Stone. «Καθώς καταγράφαμε την πτώση του Ρούντι -τους περίεργους πολιτικούς του ελιγμούς, τις ύποπτες επιχειρηματικές συναλλαγές και τώρα, το ότι βρίσκεται υπό ποινική έρευνα από το ίδιο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν που κάποτε διηύθυνε- βλέπαμε την ιστορία του ως παραβολή για τις σκοτεινές δυνάμεις που έχουν διαμορφώσει την αμερικανική πολιτική» πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2022.

