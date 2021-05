Κοινωνία

Κεραμέως: αλλαγή φιλοσοφίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Ο εθελοντισμός, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ενσυναίσθηση, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η ψηφιακή κατάρτιση, εντάσσονται, μεταξύ άλλων, στο σχολικό πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο.

Για «αλλαγή φιλοσοφίας» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ξεκινώντας ήδη από το νηπιαγωγείο, ανέφερε η κυρία Κεραμέως, δίνεται έμφαση στην «καλλιέργεια δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης». Επίσης, σημαντική παράμετρος είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και την ενίσχυση και επέκταση της επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε «οι νέοι να έχουν διεξόδους, επιλογές», τόνισε η κυρία Κεραμέως.

Αυτή η «στροφή», εξήγησε η κυρία Κεραμέως, αρχίζει να πραγματοποιείται μεταξύ άλλων μέσα από την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, την Τράπεζα Θεμάτων, τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, την κατάργηση του ενός εγχειριδίου και τη δυνατότητα πολλαπλών πηγών μάθησης, την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και τη διασύνδεσής τους με ξένα ιδρύματα.

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως ο εθελοντισμός, η ρομποτική, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ψηφιακή κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η οδική ασφάλεια, οι πρώτες βοήθειες και άλλα, από τον Σεπτέμβριο εντάσσονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και «βοηθούν τα παιδιά να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον που μεταλλάσσεται. Περνάμε από τη στείρα αποστήθιση σε ένα σχολείο ουσιαστικό και εξωστρεφές», είπε χαρακτηριστικά.

Η επαφή με τα επαγγέλματα ξεκινάει από πολύ νωρίς, από τη Β' Δημοτικού, ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται πια στη Γ' Γυμνασίου, «μια κρίσιμη χρονιά, όπου οι μαθητές καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους, για αυτό θα πρέπει ήδη να έχουν αναπτύξει κριτική σκέψη, να φιλτράρουν τις πολλές πληροφορίες που δέχονται, να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Τα επόμενα χρόνια, οι νέοι θα κληθούν να αλλάξουν πολλά επαγγέλματα, για αυτό δίνουμε έμφαση στην προσαρμοστικότητα», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

Επίσης σημείωσε ότι 1,3 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθεί στη «συνολική αναβάθμιση της Παιδείας», όπως στον ψηφιακό εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων των επαγγελματικών σχολειών.

Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη σύνδεση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με την αξιολόγηση, στην ενίσχυση της ερευνητικής δουλειάς των ΑΕΙ, στα κοινά προγράμματα σπουδών με ξένα πανεπιστήμια, στην ανταλλαγή φοιτητών και άλλα.

Τόνισε επιπλέον, πως η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε «από τη μία να γεφυρωθεί το χάσμα εκπαίδευσης-αναγκών της αγοράς εργασίας, και από την άλλη να ενισχύονται οι προοπτικές σταδιοδρομίας για τους νέους, δηλαδή οι απόφοιτοι να βρίσκουν ευκολότερα δουλειά». Σε αυτό το πλαίσιο, έγκειται και η δυνατότητα συμπλήρωσης δύο μηχανογραφικών, αρχής γεννωμένης από τις φετινές Πανελλήνιες.

