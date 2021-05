Πολιτική

Ζόραν Ζάεφ: Η Ελλάδα ήταν κοντά μας και τον καιρό της πανδημίας

Τι είπε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

O Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας φιλοξενήθηκε σε μία εφ’ολης της ύλης συζήτηση στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

O κ. Ζάεφ είπε ότι η ατμόσφαιρα και οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν πριν από 3 χρόνια με την χώρα μας τον ώθησαν με υπευθυνότητα να «προχωρήσει τις σχέσεις των δύο χωρών ένα βήμα παραπέρα» και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις συνομιλίες με την Ελλάδα καταλήγοντας στην υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών. "Η Συνθήκη αυτή ανοίγει δρόμο για τους νέους, για το μέλλον τους, μας ανοίγει τον δρόμο για οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες δουλειές."

"Κάλλιο αργά παρά ποτέ, η χώρα μας πλέον εισέρχεται στον 21ο αιώνα. Αυτό πρέπει να κάνουν οι γείτονες: μέσα από τον διάλογο και τη διπλωματία να δημιουργούν επωφελείς συμφωνίες. Η πανδημία ωστόσο έχει καθυστερήσει την υλοποίηση πολλών από τις αποφάσεις που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή."

"Στη χώρα μου υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που διαφωνούν ακόμη με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ωστόσο είναι ολοένα και λιγότεροι αυτοί που διαφωνούν. Είναι πολύ σημαντικές οι συνέργειες που έχουμε επιτύχει, π.χ. του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδος που συμβουλεύει και μοιράζεται την εμπειρία του με το Υπουργείο Εσωτερικών της Β. Μακεδονίας έτσι ώστε να γίνει η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας καλύτερη."

"Αλλά και στον καιρό της πανδημίας, η Ελλάδα ήταν κοντά μας. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κ.Μητσοτάκη, όπως και με τον προκάτοχό του κ. Αλ.Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας επικοινώνησε πολλές φορές μαζί μου και η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μας βοήθησε, διότι είμαστε μία μικρή χώρα χωρίς πρόσβαση σε υλικό, όπως φάρμακα κλπ."

"Στον τομέα της ενέργειας, προχωράμε, είμαστε στο τελικό στάδιο σχεδιασμού του αγωγού με την ΔΕΣΦΑ, ενώ είμαστε και σε τελικό στάδιο συζητήσεων με τα Ελληνικά Πετρέλαια για τον αγωγό που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια." "Είμαστε σε συζητήσεις για επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να επενδύσει στην χώρα μας."

"Είμαι αισιόδοξος για την ένταξη της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ και πραγματικά δεν καταλαβαίνω την άρνηση και τα εμπόδια που δημιουργεί η Βουλγαρία. Η ένταξή μας θα βοηθήσει όλα τα Βαλκάνια. Θεωρώ το πρόβλημα ανύπαρκτο."

"Είχαμε καθυστερήσεις στον ενταξιακό διάλογο, λόγω των εκλογών στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά."

"Για εμάς το να είμαστε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ σημαίνει ασφάλεια, διασφάλιση αξιών όπως η ελευθερία και το κράτος δικαίου."

