“Αποστολή”: Δωρεά με 720000 μάσκες για ασφαλή έξοδο από το lockdown (εικόνες)

Η «Αποστολή» διανέμει 720.000 μάσκες για την ασφαλή επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» στηρίζει την προσπάθεια για την ασφαλή έξοδο της χώρας από την πανδημία, διανέμoντας 720.000 μάσκες που έλαβε από το Γερμανικό Φιλανθρωπικό Οργανισμό Human Plus. Ήδη παραδόθηκαν 128.000 μάσκες στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για χρήση και προστασία στις 140 ενορίες της.

Μάσκες θα δοθούν εντός Μαΐου σε όλες τις οικογένειες που κάθε μήνα λαμβάνουν πακέτα τροφίμων στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, οι επωφελούμενοι του προγράμματος «Η Εκκλησία στους Δρόμους» θα παραλάβουν μάσκες για την προσωπική τους προστασία και ασφάλεια. Διανομές θα ακολουθήσουν και σε πλήθος άλλα κοινωφελή ιδρύματα και προσφυγικές δομές.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής», εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Human Plus και υπογράμμισε την ανάγκη η έξοδος από το lockdown να γίνει με μεγάλη προσοχή. «Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να φοράμε τις μάσκες μας και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Η «Αποστολή» βοηθά με κάθε τρόπο όλοι οι πολίτες να πάρουμε με ασφάλεια τη ζωή μας στα χέρια μας».

Για τη συνεργασία του με την «Αποστολή» και τη μεγάλη δωρεά για την ελληνική κοινωνία ο κ. Ανέστης Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Οργανισμού Human Plus, δήλωσε: «Το σημαντικό έργο της «Αποστολής» σε όλη τη χώρα είναι αδιαμφισβήτητο. Οι δράσεις της έκαναν εύκολη την απόφασή μας να επιλέξουμε την «Αποστολή» ως συνεργαζόμενο Οργανισμό. Είναι χαρά και τιμή η συνεργασία μας στη διανομή 720.000 προστατευτικών μασκών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας συμβάλλοντας από κοινού στη μάχη κατά του COVID-19».

