Πάτρα: Φίδι έκανε βόλτες σε σπίτι

Στιγμές πανικού έζησε ένα ζευγάρι όταν ξύπνησε και αντίκρισαν μία οχιά μέσα στο σπίτι τους.

Στιγμές πανικού για ένα ζευγάρι στην Πάτρα. Σηκώθηκαν από το κρεβάτι και αντίκρισαν ένα φίδι και συγκεκριμένα μία οχιά μέσα στο σπίτι τους.

Παρά τον τρόμο του το ζευγάρι βρήκε το κουράγιο να τηλεφωνήσει στην πυροσβεστική, η οποία και παρενέβη, απομακρύνοντας τη μεγάλου μεγέθους οχιά.

Να σημειωθεί, ότι στο πίσω μέρος του σπιτιού όπου διαμένει το ζευγάρι, υπάρχει χωράφι το οποίο, όπως είπαν, έχει να καθαριστεί δύο χρόνια…

