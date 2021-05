Life

“Special Report” στους Αρκιούς και στον “κόσμο του Gaming” (εικόνες)

Ο συναρπαστικός κόσμος των παιχνιδιών με την ματιά κορυφαίων gamers και ο μοναδικός μαθητής στο νησί των Δωδεκανήσων.

Υπάρχει μια «βιομηχανία» που η παγκόσμια αξία της εκτιμήθηκε στα 155 δισ. δολάρια το 2020, και η πρόβλεψη είναι πως θα εκτιναχθεί στα 200 δισ. το 2023. Η κάμερα του «Special Report» μπαίνει στον συναρπαστικό κόσμο του «Gaming» με τα διεθνή πρωταθλήματα, τους αφοσιωμένους παίκτες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στρατηγικής και φαντασίας, τους δημιουργικούς σχεδιαστές και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η Μαρία Σαράφογλου συναντά κορυφαίους Έλληνες επαγγελματίες gamers και καταγράφει την καθημερινότητά τους. Τρεις νεαροί, ο Κωνσταντίνος Ναπολέων Τζωρτζίου, γνωστός και ως «Forgiven», o Κωνσταντίνος Κατσικαδάκος, ο δημοφιλής «Punisher», και ο Δημήτρης Κεφαλίδης, οι οποίοι έχουν διακριθεί παγκοσμίως παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια, μιλούν για την προετοιμασία τους πριν από κάθε αγώνα, τις προπονήσεις τους και την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν ανάμεσα σε έναν εικονικό και έναν ρεαλιστικό κόσμο, που δεν κινούνται, πλέον, εντελώς παράλληλα.

Πώς θα είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του μέλλοντος και ποιος θα τα σχεδιάζει; Ο Γιώργος Γιαννακάκης, Διευθυντής και Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ψηφιακών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου της Μάλτας, ξεναγεί το «Special Report» στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Στέλιος Αβραμίδης, game designer που έχει δουλέψει σε εταιρίες κολοσσούς παγκοσμίως, μιλά για τη δημιουργία παιχνιδιών.

Πώς κατασκευάζεται σήμερα ένα νέο παιχνίδι και ποιοι δουλεύουν γι’ αυτό; Σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, η κάμερα της εκπομπής καταγράφει τις προσπάθειες μιας ομάδας που είναι έτοιμη να λανσάρει το δικό της παιχνίδι.

«Ο μοναδικός μαθητής»

Το «Special Report» ταξιδεύει στο νησί των Αρκιών στα Δωδεκάνησα, για να συναντήσει τον 11χρονο Χρήστο - τον μοναδικό μαθητή στο μικρότερο Δημοτικό σχολείο της Ευρώπης.

Η Λίλιαν Τσουρλή καταγράφει την καθημερινότητα του μικρού μαθητή και τις προσπάθειες που κάνει η δασκάλα του ώστε να μη στερηθεί τίποτα από την εκπαίδευσή του.

Τι θα συμβεί όταν ο Χρήστος θα πρέπει να πάει στο Γυμνάσιο; Υπάρχει τρόπος να αυξηθούν οι κάτοικοι του μικρού νησιού; Στην κάμερα της εκπομπής, οι κάτοικοι των Αρκιών μιλούν για τα πλεονεκτήματα, αλλά και τις δυσκολίες που έχει η ζωή σε ένα ακριτικό νησί, και καταθέτουν την αγωνία τους για το πιθανό «λουκέτο» στο σχολείο.

