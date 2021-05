Κόσμος

Ελλάδα - ΗAΕ: ταξιδιωτικός διάδρομος χωρίς καραντίνα για εμβολιασμένους

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών εμβολιασμού που θα εκδίδονται από τις υγειονομικές Αρχές των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον δρόμο προς την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, ανοίγει ασφαλής ταξιδιωτικός διάδρομος για τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, ενώ επιτεύχθηκε και συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών εμβολιασμού που θα εκδίδονται από τις υγειονομικές Αρχές των δύο χωρών, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Επισημαίνεται πως ο ταξιδιωτικός διάδρομος χωρίς καραντίνα, ο οποίος τίθεται σε άμεση ισχύ στην Ελλάδα και από τις 18 Μαΐου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα διευκολύνει τη μετακίνηση των εμβολιασμένων ατόμων που έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά εμβολιασμού, χωρίς να χρειάζεται να τεθούν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους, τηρώντας ωστόσο τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σε κάθε προορισμό, για τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης όλων των πολιτών.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας και των ΗΑΕ υπογραμμίζουν πως αυτό το βήμα επιβεβαιώνει την επιθυμία της ηγεσίας και των δύο χωρών να διευκολύνουν τη μετακίνηση των ατόμων, να προωθήσουν τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών και να επιτύχουν τους επιθυμητούς στόχους των εκστρατειών εμβολιασμού, οι οποίοι έφτασαν σε υψηλά ποσοστά όσων έχουν λάβει εμβόλιο, για να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια της κοινότητας και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι πολίτες και οι κάτοικοι που επιθυμούν να επωφεληθούν από τον ταξιδιωτικό διάδρομο χωρίς καραντίνα και στις δύο χώρες θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν λάβει την τελευταία δόση εμβολίου COVID-19, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εφαρμογές ή πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από τις υγειονομικές αρχές. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να παρουσιάσουν πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος μοριακού ελέγχου ανίχνευσης PCR μέσω αυτών των εφαρμογών.

Καταληκτικά, τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση πως αυτή η εταιρική σχέση και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει μεγάλη σημασία λόγω των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 και προστίθεται πως αυτή η συνεργασία και συντονισμός στηρίζουν τις προσπάθειες των δύο χωρών να καταπολεμήσουν και να ξεπεράσουν την πανδημία.

