Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: η επίδραση του Δία στα ζώδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο με όσα θα συμβούν μέσα στο 2021, αλλά και στο επόμενο έτος, έκανε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για την παραμονή του Δία στο ζώδιο των Ιχθύων για δύο μήνες, που όμως στο τέλος του μήνα γίνεται ανάδρομος, θα φύγει από τους Ιχθύες και θα επιστρέψει εκεί μετά την Πρωτοχρονιά για έξι μήνες, μίλησε η Λίτσα Πατέρα.

«Μετά την Πρωτοχρονιά, η επιστροφή του Δία στους Ιχθύες φέρνει χαρά και ελπίδα και μέχρι τότε θα μπορούσε κάθε ζώδιο να “ανοίξει ένα παράθυρο στην ελπίδα” και να περιμένει μετά την Πρωτοχρονιά για να επαληθευτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, για την διάρκεια του 2021, η εξέλιξη αυτή σημαίνει μια περίοδο με αυξημένες την ελπίδα και την αλληλεγγύη, προώθηση θεμάτων που αφορούν της Τέχνες, πολλούς γάμους και καλά νέα για την ανακάλυψη φαρμάκων, λέγοντας ότι δεν θα απέκλειε να υπάρξουν εξελίξεις και σε ότι αφορά την φαρμακευτική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «Μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, διότι θα είναι ανάδρομος και ο Δίας και ο Ερμής και όλοι θα πρέπει να προσέξουμε».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα έκανε αναλυτικές προβλέψεις για την επίδραση που θα έχει σε κάθε ζώδιο η παρουσία του Δία στους Ιχθύες:





Ειδήσεις σήμερα:

Άρση του lockdown: Τι αλλάζει από σήμερα - τέλος τα sms, ανοίγει ο τουρισμός

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες