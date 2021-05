Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: μποτιλιάρισμα στον δρόμο προς Χαλκιδική (εικόνες)

Σημειωτόν στον δρόμο προς Χαλκιδική. Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείτα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στο ρεύμα με κατεύθυνση την Χαλκιδική.

Το μποτιλιάρισμα όμως δεν οφείλεται στην ανάγκη των πολιτών να εγκαταλείψουν το κέντρο της πόλης, μετά την άρση των μέτρων του lockdown, αλλά σε έργα συντήρησης που εκτελούνται από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα έργα αφορούν εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό, πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Μαΐου γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα δεδομένου ότι από σήμερα επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις των πολιτών.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών θα αποκλείεται η δεξιά ή η αριστερή λωρίδα σε βραχύ μήκος και χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εξέλιξη τους. Οι κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι έργα κοπής πρασίνου γίνονται και έξω από τα Ν. Μουδανιά αλλά και στο ύψος του Μεσημερίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία όπου το ρεύμα με κατεύθυνση την Ν. Χαλκιδική είναι κλειστό.