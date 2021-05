Αθλητικά

Euro 2020: χωρίς Φαν Ντάικ οριστικά η Ολλανδία

Ο κύβος ερρίφθη και η ομάδα θα αναγκαστεί να στερηθεί τις υπηρεσίες του Φαν Ντάικ στην διοργάνωση

Επίσημα, πλέον, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δεν θα συμμετάσχει στο Euro του καλοκαιριού με την εθνική Ολλανδίας, μιας και ο προπονητής της ομάδας Φρανκ Ντε Μπουρ ανακοίνωσε τους 34 ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στην αρχική προετοιμασία της ομάδας, η οποία θα ξεκινήσει στις 24 Μαΐου.

Οι Οράνιε ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά στις 13 Ιουνίου με τον αγώνα εναντίον της Ουκρανίας, η οποία μαζί με την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία συμπληρώνουν τον όμιλό τους. Μέχρι και πριν λίγες μέρες από τότε, λοιπόν, ο Ολλανδός τεχνικός θα πρέπει να έχει καταλήξει στους 26 ποδοσφαιριστές που θα συνθέσουν την τελική αποστολή της ομάδας του ενόψει της διοργάνωσης.

Οι εν λόγω 34 ποδοσφαιριστές είναι:

Τερματοφύλακες: Μάρκο Μπίζοτ (Άλκμααρ), Γιάσπερ Σίλεσεν (Βαλένθια), Τιμ Κρουλ (Νόριτς), Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ (Άγιαξ)

Αμυντικοί: Πάτρικ Φαν Άανχολτ (Κρίσταλ Πάλας), Νέιθαν Ακέ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντάλεϊ Μπλιντ (Άγιαξ), Ντένζελ Ντάμφρις (PSV), Χανς Χάτεμπουρ (Αταλάντα), Ρικ Κάρσντορπ (Ρόμα), Ματάις Ντε Λιχτ (Γιουβέντους), Ζερεμάια Σεντ Ζούστ (Μάιντς), Κένι Τετέ (Φούλαμ), Τζόελ Φέλτμαν (Μπάιτον), Γιουριέν Τίμπερ (Άγιαξ), Στέφαν Ντε Φράι (Ίντερ), Όουεν Βάινταλ (Άλκμααρ).

Μέσοι: Ντόνι Φαν Ντε Μπέικ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Άγιαξ), Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Ντάβι Κλάασεν (Άγιαξ), Τόιν Κουπμάιερς (Άλκμααρ), Μάρτεν Ντε Ρόον (Αταλάντα), Τόνι Βιλένα (Κράσνονταρ), Τζίνι Βαϊνάλντουμ (Λίβερπουλ)

Επιθετικοί: Στίβεν Μπέργκχαους (Φέγενορντ), Στίβεν Μπέργκβαϊν (Τότεναμ), Ανουάρ Ελ Γκάζι (Άστον Βίλα), Κόντι Γκάκπό (PSV), Λουκ Ντε Γιονγκ (Σεβίλλη), Ντόνιελ Μάλεν (PSV), Μέμφις Ντεπάι (Λιόν), Κουίνσι Πρόμες (Σπαρτάκ Μόσχας), Βάουτ Βέγκχορστ (Βόλφσμπουργκ).

Ο ΑΝΤ1 είναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός που θα μεταδώσει αγώνες του Euro. Κάθε Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στον ρυθμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσα από την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

