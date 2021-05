Life

“Η Φάρμα”: Το μπάνιο της Παναγιώταρου τρέλανε τον Ιατρόπουλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου προκάλεσε ενθουσιασμό και ποικίλα σχόλια.

Μυκονιάτικο αέρα έφερε στη “Φάρμα” η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία αναστάτωσε τους συμπαίκτες της με το πρώτο της μπάνιο…

Φορώντας ένα “καυτό” μπικίνι, που δεν άφηνε και πολλά στη φαντασία, λούστηκε με τη βοήθεια της Μαρίας Μιχαλοπούλου, ακούγοντας διάφορα σχόλια.

«Έκανα μπάνιο και ο καθένας άφηνε και ένα σχόλιο κάθε φορά στο πέρασμά του. Τι έλεγαν ότι ήρθε η Μύκονος στη “Φάρμα”, τι η Ίμπιζα, τι το Μόντε Κάρλο. Τα έπιασαν όλα τα μέρη του κόσμου», είπε η ίδια.

Άφθονο γέλιο σκόρπισαν οι αντιδράσεις του Μιχάλη Ιατρόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως «θα βελάξουν τα πρόβατα», ενώ αργότερα διερωτήθηκε στην κάμερα: «Μας χάζεψε. Μήπως έχει πάει σε λάθος ριάλιτι;».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με δραματικές εξελίξεις (εικόνες)