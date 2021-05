Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επίδομα σε εργαζόμενους του ΕΚΑΒ: Το σχέδιο επιβράβευσής τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα. Το ύψος του κονδυλίου για την επιβράβευση –προπομπό για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ.

Βοήθημα επιβράβευσης 1.000 ευρώ θα λάβουν 4.000 εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ ως επιβράβευση για τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ την περίοδο της πανδημίας όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Η πρόβλεψη για το επίδομα έχει γίνει με άξονα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας , ύψους 12 εκ ευρώ και αποτελεί προπομπό για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και για το 2021 για όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ όπως αναφέρει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα αναβαθμίζει και υποστηρίζει πολυδιάστατα το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΑΒ καθώς οι συμμετέχοντες πέρα από τις πολύτιμες γνώσεις που θα αποκομίσουν θα λάβουν και αυτό το έκτακτο επίδομα συμμετοχής, κάτι που αποτελεί μια ακόμα έμμεση ένδειξη της αναγνώρισης των υπηρεσιών τους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε ως χώρα.

Το σχέδιο πέρα από την έκτακτη αυτή αμοιβή στους Εργαζόμενους του ΕΚΑΒ επιχειρεί τη μετεξέλιξη του Κέντρου και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού του.

Ο στόχος διττός αναφέρει το υπουργείο Υγείας. Από τη μία την ενίσχυση των υποδομών και των μέσων του Ε.Σ.Υ από την άλλη την αναβάθμιση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού του, το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια των δυνατοτήτων, του χειρισμού αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης του υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει.

Η εκπαίδευση αφορά σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για τη διάσωση με πτητικά μέσα επείγουσας διακομιδής. Πρόκειται για μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα της Νησιωτικότητας και της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς, όπως απομακρυσμένα νησιά και άγονες περιοχές.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος, είναι η θωράκιση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών των υγειονομικών του στελεχών προς τους πολίτες.

Το σχέδιο εκπονήθηκε, με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ».

Η αναδιοργάνωση του Φορέα και η ομαλή προσαρμογή του προσωπικού και των υπηρεσιών του στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, τόσο λόγω της πανδημίας covid-19 όσο και λόγω των νέων επιχειρησιακών αναγκών στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με συγκεκριμένα βήματα αναφέρει το υπ Υγείας:

Με την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ και συγχώνευση με ΚΕΠΥ -το υπουργείο υγείας έχει ένα επιχειρησιακό βραχίονα για τη διαχείριση κρίσεων

Με την δημιουργία συντονιστικού ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη

Με την επιτάχυνση και υλοποίηση της δωρεάς του ΙΣΝ με νέα πτητικά μέσα

Με την εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ και εργαζομένων κέντρων υγείας για τη χρήση μέσω ατομικής προστασίας στα νησιά

Με τη δημιουργία συντονιστικού για τη διαχείριση προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας των περιστατικών covid.