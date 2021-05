Κοινωνία

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά - Ψυχίατρος: Δολοφόνοι με ψυχοπαθητική διαταραχή (βίντεο)

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας μίλησε στον ΑΝΤ1 για το ειδεχθές έγκλημα και υπογράμμισε ότι αυτού του είδους οι κακοποιοί δεν σωφρονίζονται.





Για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά, η οποία συγκλόνισε την κοινή γνώμη, μίλησε ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως τόνισε, βρισκόμαστε μπροστά σε δολοφόνους με ψυχοπαθητική διαταραχή, κάτι που επιβεβαιώνεται από όλα τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Τέτοιου είδους κακοποιοί, είπε δεν παίρνουν από φάρμακα ούτε από σωφρονισμό. «Είναι άνθρωποι χωρίς ενοχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτοί οι άνθρωποι θα σκοτώσουν οπωσδήποτε», σημείωσε ο κ. Σούρας, ο οποίος δεν έκρυψε ότι τον συγκλόνισε ο σύζυγος της Καρολάιν στην κηδεία της αδικοχαμένης κοπέλας.