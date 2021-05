Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Χίο: Η Σφαγή εξακολουθεί να μας συγκλονίζει

Στο ιστορικό χωριό της Χίου, Ανάβατο, τίμησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τους νεκρούς της Σφαγής της Χίου.

Το ιστορικό χωριό της Χίου, τον Ανάβατο, «μια ζωντανή εικόνα του αφανισμού που προκάλεσε στο νησί η τρομερή σφαγή από τους Τούρκους την άνοιξη του 1822» τιμά σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στα πλαίσια των εκδηλώσεων εκεί για τους νεκρούς της Σφαγής της Χίου με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο ερημοποιημένος από τα χρόνια της σφαγής του συνόλου των κατοίκων του Ανάβατος, με τη μια και μοναδική πλέον γυναίκα μόνιμη κάτοικο του, «φρουρό» του καστροχωριού του Αιγαίου, αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της Προέδρου αμέσως μετά την άφιξη της στη Χίο.

Στο Ναό του Ταξιάρχη στο χωριό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε δεκτή από τις αρχές του νησιού και παρέστη σε Αρχιερατικό μνημόσυνο στο ναό του Ταξιάρχη από το Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο ο οποίος προσέφερε στην Πρόεδρο ένα καλάθι με άγρια φυτά από τη νησίδα Παναγιά, μια νησίδα ανατολικά των Οινουσσών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο κοινοτάφιο - Μνημείο των σφαγιασθέντων σε ύψωμα στην είσοδο του χωριού.

Αμέσως μετά, με δήλωση της η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη Σφαγή της Χίου, «ένα τα τραγικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, που συντάραξε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενδυνάμωσε το κίνημα του φιλελληνισμού, ενέπνευσε Έλληνες και ξένους ζωγράφους, συγγραφείς, ποιητές, και εξακολουθεί και σήμερα να μας συγκλονίζει».

«Τιμάμε σήμερα, είπε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη μνήμη των χιλιάδων αδικοχαμένων μαρτύρων. Και ταυτόχρονα εξαίρουμε το ακατάβλητο πνεύμα όσων επέζησαν, όσων ξαναγύρισαν στο νησί και το αναγέννησαν από τις στάχτες του, υπακούοντας στην προτροπή του συμπατριώτη τους Αδαμάντιου Κοραή: ‘Ανακτήσατε και καταστήσατε λαμπροτέραν την πατρικήν γην. Το κάλλος και η ακμή της σημερινής Χίου τους δικαιώνει» κατέληξε η Πρόεδρος.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί προς την Πρόεδρο από τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Μπουγδάνο και ντο Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη καθώς και επετειακή ομιλία από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων Στέλιο Καμπούρη και πολιτιστικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση στην οποία την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, έκλεισε με ανάγνωση μαρτυριών από τις μέρες της Σφαγής και την ανάγνωση ονομάτων 50 σφαγιασθέντων του 1822, τα ονόματα των οποίων αντλήθηκαν από τουρκικά κατάστιχα. Η επίσκεψη στον Ανάβατο έκλεισε με ξενάγηση στον οικισμό και το κάστρο από την προϊσταμένη Αρχαιοτήτων Χίου Όλγα Βάσση.

Το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα με το πρόγραμμα της θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Χίου και τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» όπου και το Λαογραφικό Μουσείο - Συλλογή Αργέντη. Στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» βρίσκεται η σειρά εγκυκλοπαίδειας «Description de l'Egypte» (έκδοση 1809-1822), δώρο του Ναπολέοντα στον Κοραή για την συνεισφορά του στην μετάφραση των Γεωγραφικών του Στράβωνα. Στη Βιβλιοθήκη βρίσκονται επίσης, η πρώτη σημαία που υψώθηκε κατά την απελευθέρωση της Χίου το 1912, χάρτες από τον 14ο μέχρι και τον 18ο αιώνα και περιηγητικά κείμενα που περιγράφουν το νησί και την ζωή στη Χίο από τον 8ο μέχρι τον 20ο αιώνα καθώς και χειρόγραφα του Αδαμάντιου Κοραή, τεκμήρια, χειρόγραφα και κειμήλια. Στις 4:00 το απόγευμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να αναχωρήσει από τη Χίο επιστρέφοντας στην Αθήνα.