Κόσμος

Ινδονησία: Η selfie οδήγησε σε ομαδικό πνιγμό (βίντεο)

Το μεγαλύτερο λάθος έκαναν τουρίστες που θέλησαν να βγάλουν selfie.

Τουλάχιστον 7 Ινδονήσιοι πνίγηκαν, όταν ένα υπερφορτωμένο πλεούμενο ανατράπηκε σε μια τεχνητή λίμνη στη νήσο Ιάβα, διότι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό ήθελαν να τραβήξουν μία σέλφι, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία της Ινδονησίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, στο Μπογιολάλι, όταν οι 20 επιβάτες μετακινήθηκαν ξαφνικά όλοι μαζί στη μία πλευρά του σκάφους για να βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία, περιέγραψε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιάβας Άχμαντ Λούτφι.

«Η αιτία του δυστυχήματος είναι το γεγονός ότι το πλεούμενο ήταν υπερφορτωμένο», εξήγησε ο Λούφτι σε δημοσιογράφους.

«Τα 20 άτομα τράβηξαν μια σέλφι στη δεξιά άκρη (του σκάφους), κατόπιν χάθηκε η ισορροπία του σκάφους και ανατράπηκε».

Σύμφωνα με την αστυνομία, 11 άνθρωποι διασώθηκαν, ωστόσο επτά έχασαν τη ζωή τους. Δύο άνθρωποι εξακολουθούν και αγνοούνται και οι ομάδες διάσωσης τους αναζητούν.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν εάν υπήρξε αμέλεια εκ μέρους των διοργανωτών της βόλτας με το πλεούμενο.

Σύμφωνα με τον Λούφτι, ένας 13χρονος βρισκόταν στο πηδάλιο τη στιγμή της τραγωδίας.

Sebuah perahu wisata di Waduk Kedungombo #boyolali terguling. 11 orang selamat dan 9 orang tenggelam. pic.twitter.com/X4gBAOmfyh — JogjaTV (@jogjatvdottv) May 16, 2021

