Κερύνεια: Ο ποδοσφαιρικός άθλος και η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Η ομάδα που προέρχεται από την πολύπαθη περιοχή ανέβηκε για πρώτη φορά στα “σαλόνια” του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Ιστορική στιγμή για την ΠΑΕΕΚ! Η ομάδα της Κερύνειας για πρώτη φορά στην Ιστορία της θα βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Κατά την τελευταία αγωνιστική, η ΠΑΕΕΚ έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με τον Οθέλλο και κατέκτησε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Το σκορ για την ομάδα της Αθηένου άνοιξε ο Μιχαήλ στο 28ο λεπτό. Μάλιστα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Για την ΠΑΕΕΚ μείωσε στο σκορ στο 56ο λεπτό ο Γιαννιτσάνης, ενώ ο Φράγκος στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 2-2.

Μιλάμε για μια ομάδα, που προέρχεται από την πολύπαθη περιοχή της Κερύνειας. Η τραγικότερη ημέρα στην ιστορία του σωματείου καταγράφεται το καλοκαίρι του 1974, με την κατάληψη της περιοχής, από τα τουρκικά στρατεύματα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γεγονός που κατέστησε το σωματείο προσφυγικό. Ο εκτοπισμός δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ομάδα που βρέθηκε χωρίς έδρα, χωρίς αθλητικό υλικό και με τα μέλη και τους φιλάθλους της διασκορπισμένους σε ολόκληρη την Κύπρο. Το σωματείο επαναδραστηριοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Γενικότερα, η περιοχή έζησε δραματικές στιγμές, καθώς κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα, ενώ οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι εκδιώχθηκαν στα πλαίσια εθνοκάθαρσης από τις εστίες τους και κατέφυγαν ως πρόσφυγες στο ελεύθερο κομμάτι του νησιού. Από το 1983 ελέγχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής και την υποτελή διοίκηση των κατεχομένων.

Η Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Επαρχίας Κερύνειας αποτελεί μέρος του αθλητικού συλλόγου Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Επαρχίας Κερύνειας (ΠΑΕΕΚ) που αρχικά είχε ιδρυθεί ως Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Κερύνειας ή ΠΑΕΚ.

Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο του 1974, η ΠΑΕΕΚ είναι μια προσφυγική, η οποία από τότε εδρεύει στη Λευκωσία. Η ΠΑΕΕΚ είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές στη Β΄ κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου.

Στην τεράστια αυτή επιτυχία της Κερύνειας, αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που κατάγεται από την περιοχή και ανέβασε στα social media μια φανέλα από τα εφηβικά του χρόνια, όταν αγωνιζόταν στις ακαδημίες του συλλόγου.

«Η ΠΑΕΕΚ,η ιστορική ομάδα της Κερύνειας, για πρώτη φορά στα 69 χρόνια της ύπαρξής της, τα 47 από τα οποία στην προσφυγιά, κατορθώνει να ανέβει στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Κύπρου.

Ο άθλος αυτός της Ποδοσφαιρικής Αθλητικής Ένωσης της Επαρχίας Κερύνειας (ΠΑΕΕΚ), προκαλεί σε όλους εμάς τους Κερυνειώτες μεγάλη συγκίνηση, μας γεμίζει υπερηφάνεια και δυναμώνει την πίστη μας για επιστροφή στην αγαπημένη πόλη.

Υ.Γ Ως έφηβος κι εγώ πέρασα από τις ακαδημίες της ιστορικής ομάδας της πόλης μας. Από εκεί και η φωτογραφία».

