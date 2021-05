Κοινωνία

Ανοίγουν παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Πώς θα λειτουργήσουν. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό για βρεφονηπιαγωγούς.

Ανοίγουν την Δευτέρα οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της σταδιακής επαναλειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Σε αντίθεση με τους μαθητές των υπολοίπων βαθμίδων οι οποίοι θα υποβάλλονται σε self test μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Μιλώντας στο Open, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων, Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε, παράλληλα, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες. Τόνισε οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα.

Αύριο, εξάλλου, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self – test μια φορά την εβδομάδα.

Τη Δευτέρα ξεκινούν, επίσης, οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα.

