ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε τρένο με επικίνδυνα υλικά - Εκκενώθηκε η περιοχή

Πανικός στην Αϊόβα. Τρένομε επικίνδυ να υλικά εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τρένο της Union Pacific που μεταφέρει επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε και πήρε φωτιά στην πόλη Σίμπλεϊ της Αϊόβα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές, προκαλώντας την απομάκρυσνη δεκάδων ανθρώπων από τις κατοικίες τους στην γύρω περιοχή, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

Ο εκτροχιασμός του τρένου αυτού που έχει 47 βαγόνια σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Σίμπλεϊ, σύμφωνα με την Union Pacific, η οποία πρόσθεσε ότι η αιτία του περιστατικού ερευνάται.

Εντός μιας ώρας, οι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν αποστείλει με μήνυμα εντολή απομάκρυνσης στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Τομέας σε ακτίνα περίπου 8 χιλιομέτρων γύρω από την περιοχή στην οποία εκτροχιάστηκε το τρένο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με το ABC News.

"Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο πλήρωμα", ανέφερε παράλληλα η Union Pacific σε ανακοίνωση που απέστειλε με email.

"Σχεδόν 80 άνθρωποι απομακρύνθηκαν " από τα σπίτια τους, σύμφωνα επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλεις και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Αϊόβα.

Ο Κεν Χαλς, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Σίμπλεϊ, διευκρίνισε ότι το τρένο μετέφερε λίπασμα και αμμώνιο, μετέδωσε παράλληλα ο ραδιοσταθμός KIWA.

