Σκυλακάκης: αναμενόμενη και περιορισμένη η μείωση των φορολογικών εσόδων τον Απρίλιο

Αγωνία στο Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία του Τουρισμού. Τι θα γίνει με τις αντικειμενικές τιμές και τον κατώτατο μισθό.

Αναμενόμενη και σχετικά περιορισμένη ήταν η μείωση των εσόδων από φόρους τον μήνα Απρίλιο λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την πανδημία όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Δίνοντας τα στοιχεία στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι «τον μήνα Απρίλιο τα έσοδα από φόρους (αφαιρουμένου του μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το μήνα Μάρτιο 2021), εμφανίζονται μειωμένα κατά 256 εκατ. ευρώ ή 7,9%, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός δεν είχε συνυπολογίσει την ύπαρξη παρατεταμένων πολύμηνων lockdown το 2021, συνεπώς η μείωση αυτή είναι αναμενόμενη και σχετικά περιορισμένη, λαμβανομένων υπόψη των μεγάλης έκτασης πρόσθετων περιοριστικών μέτρων που ήταν αναγκαία για την υγειονομική διαχείριση της πανδημίας. Τα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές δείχνουν ότι η οικονομία έχει αρχίσει ήδη να ανακάμπτει σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνεπώς αναμένουμε ότι οι φορολογικές απώλειες που συνδέονται με τα πρόσθετα lockdown, θα πάψουν να επηρεάζουν τα δημόσια έσοδα εντός των αμέσως επομένων μηνών».

Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις από την πανδημία στην οικονομία θα εξαλειφθούν σταδιακά, ενώ χαρακτηρίζουν ως «μεγάλη αβεβαιότητα» την πορεία του τουρισμού. Ενώ το αρχικό σενάριο προέβλεπε ότι η φετινή επίδοση στον τουρισμό θα κυμαίνονταν στο 55%-60% της αντίστοιχης του 2019, εντούτοις οι σημερινές προβλέψεις που έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας έχουν προσαρμοσθεί σε πιο συντηρητικά επίπεδα της τάξης του 40%-45%. Από την άλλη κρίσιμος παράγοντας για την οικονομία και την πορεία των εσόδων του προϋπολογισμού είναι και η αναβαλλόμενη κατανάλωση κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία οδήγησε σε αύξηση των καταθέσεων κατά 24 δισ. ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Αντικειμενικές τιμές

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά με βάση τον, έως τώρα, προγραμματισμό του στην οικονομική πολιτική. Έτσι, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ανακοινωθούν ο αντικειμενικές τιμές των ακινήτων οι οποίες θα εφαρμοσθούν από το 2022 για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων. Επίσης στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και μια νέα ρύθμιση για τις οφειλές προς την εφορία που πάγωσαν λόγω της πανδημίας. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να είναι το τελευταία έκτακτο μέτρο που θα λάβει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των έκτακτων υποχρεώσεων και οφειλών που προέκυψαν από την πανδημία.

Κατώτατος μισθός

Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι προέχει η επανεκκίνηση της οικονομίας και η ανάκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι αποφάσεις για το θέμα αυτό θα ληφθούν αφού η οικονομία επανέλθει στα επίπεδα του 2019.

