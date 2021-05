Life

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο “Πρωινό”: Ποιοι... χάρηκαν που έφυγα από την “Φάρμα” (βίντεο)

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποχώρησε από την "Φάρμα". Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" στην πρώτη της συνέντευξη...

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που αποχώρησε από την «Φάρμα» το Σάββατο, παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Η πρώην "αγρότισσα" σχολίασε ότι της προκάλεσε εντύπωση ο τρόπος που χώρισε η Έλενα τις βαθμολογίες στα αγωνίσματα με δεδομένο ότι είναι μια παίκτρια που γυμνάζεται, ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή της που η Κυριακή Κατσογρεσάκη την επέλεξε ως υποψήφια μονομάχο. «Ήταν σοκ. Εγώ δεν είχα προλάβει καλά καλά να προσαρμοστώ και μου είπαν μπαίνω υπηρέτρια και έπρεπε να αντιμετωπίσω τα πάντα και να κοιμάμαι πολύ λίγες ώρες σε ένα δωμάτιο μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά. Θεωρώ ότι το λάθος ήταν δικό μου γιατί μπήκα πολύ αργά στο παιχνίδι και όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να ακολουθήσεις την κατάσταση όπως είναι. Ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο.

Δεν έχω λάβει ούτε ένα αρνητικό μήνυμα. Μου κάνει εντύπωση ότι πρόλαβα να δείξω ποια είμαι. Γενικότερα ο κόσμος βλέπει μια εικόνα και μπορεί να μείνει εκεί. Αυτό, το ότι πολλοί μπορεί να μην βλέπουν την προσωπικότητά μου μπορεί να με ενοχλήσει. Στη Φάρμα έδωσα το 100% του εαυτού μου. Δεν είμαι μια απρόσιτη Barbie που δεν λυγίζει.

Έχουμε χωρίσει αλλά είμαστε πολύ αγαπημένοι με τον Αριστομένη. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα να δούμε που θα βγει και τώρα είμαστε σε φάση διαζυγίου. Το ολοκληρώνουμε. Υπάρχει όμως πολλή αγάπη. Είμαστε σαν αδέλφια. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο είπα για τη Φάρμα ήταν ο Αριστομένης. Είμαι 28 χρονών. Θέλω να ζήσω μερικά πράγματα, την ελευθερία μου πριν ξαναπαντρευτώ. Θέλω να κάνω τρία παιδιά. Το ιδανικό θα ήταν να έχω γνωρίσει τον Αριστομένη λίγα χρόνια αργότερα. Τον γνώρισα στα 21 μου και συγκατοικήσαμε αμέσως.

Νομίζω ότι η Κυριακή ένιωθε ωραία με όλη αυτή την κατάκτηση. Αισθανόταν ότι ο Ντούπης κατά κάποιο τρόπο της ανήκει. Οπότε σίγουρα αυτό της έδινε μια άλλη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ σχέση Ντούπη με Κυριακή Κατσογρεσάκη. Εκείνος νομίζω ότι γουστάρει.», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία σημείωσε ότι πλην της παρέας Ντούπη, Κυριακής και Βασίλη, οι υπόλοιποι ήθελαν πολύ να μείνω και στεναχωρήθηκαν.

