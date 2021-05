Παράξενα

Ολλανδός έφερε τη Σαντορίνη… στην αυλή του (βίντεο)

Είναι τέτοια η αγάπη του για το ελληνικό νησί, που δημιούργησε μία εντυπωσιακή μακέτα στην αυλή του, για να τον εμπνέει.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Με ένα “γεια μας” στα ελληνικά και στα ολλανδικά, ο Φερ Γκέερτς πίνει στις επόμενες διακοπές του στη Σαντορίνη. Και για να απολαμβάνει ταυτόχρονα τη θέα στο “στολίδι” του Αιγαίου, από τον κήπο του στην πόλη Μπέργκεν οπ Ζουμ, όπου κατοικεί, κατασκεύασε με υπομονή μια εντυπωσιακή μακέτα 10 τ.μ.

«Είναι μια αποτύπωση Ελλάδας, που βασίζεται στις εμπειρίες μας. Προσμένουμε να κάνουμε πάρτι στις διακοπές μας στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, ναι. Είναι όλα πολύ μικρά σε κλίμακα, αλλά είναι αυτό που μας αρέσει να βλέπουμε», εξηγεί.

Πέρυσι, ο 67χρονος Ολλανδός δεν μπόρεσε να επισκεφθεί το αγαπημένο του νησί εξαιτίας της πανδημίας. Αξιοποίησε όμως τον χρόνο του, κατασκευάζοντας από φελιζόλ τη μακέτα.

Προσφέρεται, μάλιστα, να δανείσει το έργο Τέχνης σε κάποια τουριστική έκθεση. «Σε μια βιτρίνα ή σε ένα άδειο κατάστημα ή σε άλλο μέρος, όπου οι άνθρωποι μπορούν να το απολαύσουν. Ναι, θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε να είμαστε όλοι εδώ στον κήπο για να το απολαμβάνουμε», δηλώνει.

Με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ο Φερ Γκέερτς ονειρεύεται τα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης, που καμιά μακέτα στον κόσμο δεν μπορεί να αποδώσει.

