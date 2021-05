Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: έρχονται βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Πότε αναμένεται να χαλάσει το σκηνικό του καιρού; Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας; Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο.

Αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά θα υπάρξει μια “παραφονία” στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί εντάσεως 5-6 μποφόρ, που στο νότιο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει σήμερα τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά ο υδράργυρος θα βρεθεί λίγο χαμηλότερα, στους 28 βαθμούς.

Αύριο, Τετάρτης, ίδιε θα είναι οι καιρικές συνθήκες αλλά από την Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή. Η κακοκαιρία θα πλήξει τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί, έως 7 μποφόρ και τοπικά 8. Σε πτώση θα βρεθεί ο υδράργυρος που δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, ο καιρός το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτιωμένος, σύμφωνα με όσα προέβλεψε ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».





