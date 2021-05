Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για την “αθηναϊκή” μετάλλαξη: δεν ξέρουμε αν καλύπτεται από τα εμβόλια (βίντεο)

Τι είπε για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, τα τεστ αντισωμάτων και το ενδεχόμενο νέων μέτρων στο μέλλον.

Για την “αθηναϊκή” μετάλλαξη του κορονοϊού μίλησε στον ΑΝΤ1 η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ξέρουμε πολύ λίγα για αυτή τη μετάλλαξη, καθώς δεν δίνουμε στοιχεία σε παγκόσμια πλατφόρμα που τις μελετά.

“Υπάρχει αυτή η “αθηναϊκή” μετάλλαξη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι καλύπτεται από τα εμβόλια. Από ότι φαίνεται όμως, τα κομμάτια της μετάλλαξης, που συνιστούν αυτό το στέλεχος, αντιμετωπίζονται” είπε χαρακτηριστικά η κ. Λινού.

Σχετικά με τα αντισώματα και τα τεστ που ορισμένοι εκ των εμβολιασμένων επιλέγουν να κάνουν, απάντησε ότι υπάρχει δυσκολία στην αξιοπιστία των τεστ αντισωμάτων και επίσης η ανοσία δεν εξαρτάται μόνο από τα αντισώματα, αλλά και από τα λεμφοκύτταρα. Άρα δεν ανησυχούμε.

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν νοσήσει λίγο μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού, σημείωσε ότι είναι σύνηθες κάτι τέτοιο, καθώς ούτε η πρώτη δόση μας καλύπτει πλήρως, ούτε και η δεύτερη για τις πρώτες δέκα μέρες.

Τέλος, για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα μας, εκτίμησε ότι προσθέτει κάποιον κίνδυνο αλλά με εμβολιασμούς και τήρηση αποστάσεων και μέτρων, θα πάνε όλα καλά.

Ζήτησε δε να ξεκινήσει νέα εκστρατεία για τον εμβολιασμό και την τήρηση των μέτρων. “Πρέπει να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα των εμβολιασμών” κατέληξε.

