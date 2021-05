Life

Σελίν Ντιόν: Μιλάει για την προσωπική της ζωή μετά τον θάνατο του συζύγου της

Τι αποκάλυψε για την ερωτική της ζωή, η διάσημη τραγουδίστρια;

Η Σελίν Ντιόν, έδωσε μία συνέντευξη κατά την οποία ανοίχτηκε αναφορικά με την ερωτική της ζωή μετά τον τραγικό θάνατο του συζύγου της.

Η τραγουδίστρια, παραδέχτηκε πως δεν έχει ιδέα πότε θα είναι έτοιμη για να βγει κάποιο ραντεβού, και εξομολογείται πως “αυτή τη στιγμή, είναι τόσο πλήρης η ζωή μου από την αγάπη για τα παιδιά μου αλλά και για την ίδια μου τη ζωή, που δεν σκέφτομαι κάποια νέα σχέση ή το να ερωτευτώ ξανά”.

Μιλώντας στο “Today” η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και μητέρα τριών παιδιών πρόσθεσε: “Πρέπει να πω ότι δεν θα μου συμβεί ποτέ ξανα; Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.”

