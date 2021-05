Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μήνυση κατά της Σοφίας Νικολάου

Μηνυτήρια αναφορά κατά της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ.

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης (Διαφάνειας Διοικητικής Δράσης), ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος (Δικαιοσύνης) και ο Χρήστος Σπίρτζης (Προστασίας του Πολίτη), κατά της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Σοφίας Νικολάου.

Οι τρεις αποδίδουν στην κ. Νικολάου το αδίκημα της απιστίας κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, σχετικά -όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους- με τις συμβάσεις απευθείας αναθέσεων ειδών ατομικής προστασίας και καθαριότητας (χειρουργικές μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, κ.λπ.) κατά την περίοδο της πανδημίας από τις οποίες κατά τους ισχυρισμούς τους έχει ζημιωθεί το Δημόσιο.

Κατά τις δηλώσεις των τριών, σε άλλες περιπτώσεις οι αναθέσεις έγιναν σε εταιρείες που φτιάχτηκαν μια ή δύο μέρες πριν την ανάθεση και άλλες φορές σε εταιρείες που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων σε τιμές πολλαπλάσιες από τις τιμές που άλλοι φορείς του δημοσίου αγόρασαν τα ίδια πράγματα τις ίδιες ημέρες.

Η απάντηση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σε απάντηση της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφίας Νικολάου τονίζονται τα εξής:

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, όλο το διάστημα της πανδημίας, κινήθηκε με γνώμονα την προστασία από τον κορονοϊό των 17,5 χιλιάδων κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Κύριος στόχος μας ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση των Καταστημάτων Κράτησης και γι’ αυτό κινηθήκαμε ταχύτατα προκειμένου να διασφαλίσουμε το απαραίτητο υγειονομικό υλικό.

Οι εταιρείες που επελέγησαν έπρεπε να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να καταθέτουν την πλέον ανταγωνιστική τιμή της αγοράς.

Να διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, όχι μόνο κατά της διάρκεια της ανάθεσης της προμήθειας αλλά και κατά το στάδιο της τιμολόγησης.

Οι εταιρείες αυτές δεν έπρεπε να είναι «φαντάσματα» ή σφραγίδες. Επιλέξαμε επιχειρήσεις που επιβάλλεται να δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο με συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Απαράβατος κανόνας της Γενικής Γραμματείας, πέραν της χαμηλότερης τιμής, είναι να μπορούν οι εταιρείες να ικανοποιήσουν άμεσα τις προμήθειες υλικών. Οι χιλιάδες κρατούμενοι και εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να μένουν απροστάτευτοι εν μέσω πανδημίας.

Όλες οι διαδικασίες που έγιναν ήταν απόλυτα διαφανείς και όλες οι συμβάσεις, πριν υπογραφούν, πέρασαν από τον έλεγχο των νομικών και οικονομικών μας υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια, από την αναδοχή μέχρι την ενταλματοποίηση. Ελεγχόταν η εταιρεία, η νόμιμη εκπροσώπησή της στο ΓΕΜΗ, η δυνατότητά της να έχει ΚΑΔ στο λιανικό εμπόριο ώστε να μπορεί να γίνει τιμολόγηση.

Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία όφειλε να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούσαν την ασφάλεια του υγειονομικού υλικού που παραδίδεται.

Και τέλος, κάθε εταιρεία υποχρεωνόταν να δεσμευτεί για την παράδοση της προμήθειας στην ημερομηνία που έθετε η Γενική Γραμματεία.

Πρόκειται για κανόνα που ετίθετο κατά την έναρξη της διαδικασίας και που κανείς δεν μπορούσε να παραβεί, αλλιώς αποκλειόταν ακόμη κι αν προσέφερε χαμηλότερη τιμή.

Ως εκ τούτων, καλωσορίζουμε την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ο λόγος ανήκει στους δικαστές. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, απέναντι σε συκοφάντες και σκευωρούς.





