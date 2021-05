Life

Eurovision 2021: Απόψε ο Α' Ημιτελικός με τη συμμετοχή της Κύπρου (βίντεο)

Η Κύπρος με την εντυπωσιακή Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι "El Diablo" διεκδικεί μια θέση στον τελικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2021 έχει ξεκινήσει και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ρότερνταμ, όπου απόψε θα πραγματοποιηθεί ο 1ος Ημιτελικός.

Στον σημερινό Ημιτελικό θα διαγωνιστεί, για μία θέση στον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου, η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι «El Diablo».

Δικαίωμα ψήφου στον 1ο Ημιτελικό της Eurovision 2021 έχουν οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν, μαζί με την Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό είναι η εξής:

Λιθουανία Σλοβενία Ρωσία Σουηδία Αυστραλία Βόρεια Μακεδονία Ιρλανδία Κύπρος Νορβηγία Κροατία Βέλγιο Ισραήλ Ρουμανία Αζερμπαϊτζάν Ουκρανία Μάλτα

H Ελλάδα με την Στεφανία, που θα ερμηνεύσει το «Last Dance», θα διαγωνιστεί στον 2ο Ημιτελικό που θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου.

